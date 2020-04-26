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Haberler Yaşam Salda Gölü'nün 24 saat izleneceği kamera sistemi canlı yayına başladı

'nün 24 saat izleneceği kamera sistemi canlı yayına başladı

Salda Gölü'nün 24 saat izleneceği kamera sistemi canlı yayına başladı

26.04.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020,19:13

'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla '''nin Maldivleri'' olarak ünlenen 'ne kurulan kamera sisteminin 24 saat canlı yayına başladığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nün en güzel izlendiği Beyaz Adalar Bölgesi'ne kamera sistemi kurulduğu belirtildi.

Paylaşımda ''Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

"Salda" etiketli paylaşımda aktarılan "https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html" linkine tıklayanların canlı yayını izleyebileceği kaydedildi.

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