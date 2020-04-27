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Haberler Yaşam Barış Pınarı bölgesine yardım

bölgesine yardım

Barış Pınarı bölgesine yardım
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine Türk Kızılayı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtılıyor. Kızılay, yanında iftariyelik paketlerin de bulunduğu 1000 gıda kolisini bölgeye ulaştırdı. Bölge halkının çadır, giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüren Kızılay, Ramazan ayının sonuna doğru da 1000 gıda kolisi dağıtmayı planlıyor.

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