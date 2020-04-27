BBC’den Türkiye’ye büyük övgü geldi

Korona virüs öncesinde Türkiye'yi karalamaya yönelik çalışmalar içerisinde görülen batı medyasının bazı temsilcileri, virüsle mücadelede Türkiye'nin hakkını teslim etmek zorunda kaldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin bu süreçte güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirdiğini izleyicilerine duyurdu. İngiliz muhabirin, "İşi hızla büyütüp bu parçaları üretmeye başladınız. İngiltere'nin aynısını yapamamış olması sizi şaşırtıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Levent Yazıcı, "Zor zamanları atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Haberde Türkiye'deki üretim merkezleri görüntülenirken, "İngiltere aynısını yapamadı. İngiltere, yardım için yüzünü Türkiye'ye döndü" ifadelerine yer verildi.