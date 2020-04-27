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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle! 27 Nisan Pazartesi Esra Erol canlı izle...

'da ! Erol canlı izle...

Esra Erol'da canlı izle! 27 Nisan Pazartesi Esra Erol canlı izle...

27.04.2020, 16:41

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerin karşısında olan , yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. En çok takip edilen programların arasında ilk sıralarda yer alan Esra Erol'da bu hafta neler yaşanacak? İşte Erol canlı izleme sayfası...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Hayranları tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Esra Erol'da programında bu hafta neler yaşanacak? merak ediliyor. Esra Erol'da programı sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. İşte 27 Nisan Pazartesi Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

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