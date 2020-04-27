Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi tarifi...

11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi pide sofralardaki yerini almaya başladı. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık iftar sofralarından uzak kalacağız. Evlerde kendi pidesini yapmak isteyenler 'evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?' araştırıyor. İşte evde Ramazan pidesi tarifi...

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofralarımızda kalabalıktan uzak durmaya özen gösteriyoruz. Evde kendi sıcak pidesini yapmak isteyenler ise Ramazan pidesi tariflerini araştırıyor. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi için malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN;

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.