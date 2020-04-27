‘Farkında olmadan ayakta geçirdik’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, gizli vakalar konusunda uyardı. Aydın, “İstanbul’da 3 milyona yakın, İzmir’de ise 200 binden fazla kişi bu virüsü ayakta geçirdi” dedi.

Korona virüsle mücadelede salgın verileriyle ilgili bir başka dikkat çekilen nokta ise bu hastalığı farkında olmadan geçirenler. Bir çok ülkede bilinen sayıların çok daha üzerinde sayıda insan, aslında enfeksiyonu geçirmiş ve vücudunda savunma hücreleri yani antikor oluşmuş olanlar.

VAKAYI 50 KAT ARTIRIN

Bu konuya değinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, muhtemelen İstanbul'da 3 milyona yakın İzmir'de ise 200 binden fazla kişinin bu virüsü ayakta geçirdiğini anlattı.Prof. Dr. Aydın, bu veriler için ildeki bilinen vaka sayısını 40 ila 50 kat ile çarpmanın yeterli olacağını kaydederek, "Çıkan rakamlar ışığında yurt dışı verileri baz alındığında o kentteki antikor savunma hücreleri gelişmiş insan sayısını yani ayakta bu virüsü geçiren kişi sayısını bulmak mümkün. Ancak bu tamamen yurt dışı tabanlı bilimsel bir çalışma, ülkemizde yapılan bir bilimsel çalışma değil" ifadelerini kullandı. ABD'nin California eyaletinde yapılan çalışmada PCR testi pozitif olanların sayısının yaklaşık 56 kat fazlası kadar sayıda antikoru oluşmuş kişi tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "New York'ta ise yapılan çalışmada toplumun yüzde 21'i yani beşte birinde antikor tespit edildiği görülüyor. Almanya'nın bir kentinde yapılan çalışmada yüzde 14-15'inde antikor geliştiği tespit ediliyor.

ABD'DE İSE 56 KAT

Buna bakacak olursak, Türkiye'de özellikle İstanbul'da toplumun önemli bir kısmında antikor gelişmiş olabileceğini tahmin etmek mümkün. Yani İstanbul'un 5'te biri kabul edilirse 3 milyona yakın kişi antikor savunma hücresi geliştirmiş olanlar diyebiliriz. Diğer taraftan bakacak olursak, görülen vakanın 60 bini hemen hemen İstanbul merkezli. Bunu da Los Angeles çalışması gibi değerlendirirsek, 40-50 katı denilirse aynı şekilde sağlaması olarak İstanbul için 3 milyona yakın antikoru geçirmiş insan var demek mümkün" açıklamasını yaptı.

Fatih ŞENDİL