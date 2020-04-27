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’cü hakim-savcı katalog evliliği yapmış

FETÖ’cü hakim-savcı katalog evliliği yapmış
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Gaziantep'te FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik görülen davada eski savcının 7 yıl 6 ay, karısı eski hakimin 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesinin yazımı tamamlandı. Çiftin örgüt içinde katalog evliliği yaptığı belirtilen kararda, "Sanık M.G. ve H.G'nin evliliklerini örgütten gelen talimat gereğince yaptıkları ve sanıkların örgütten gelen talimatlar gereğince evlilik gibi hayatta çok önemli bir bağı kurmayı bile göze aldıkları, bu nedenle örgüte kendilerini teslim ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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