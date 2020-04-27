Hız tutkunları hizmet için yarışıyor

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Grubu'nun çalışmalarında Aydın Motosiklet Tutkunları Platformu (AYMOT) üyeleri de görev aldı. AYMOT Başkanı Nuri Kozan ve beraberindeki 25 motosiklet tutkunu, Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı'nın Ramazan ayı dolayısıyla Vefa Grubu himayesinde çıkardığı yemekleri ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 aileye motosikletleriyle ulaştırıyor.

KAZIM YÖRÜKCE