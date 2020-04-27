  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hız tutkunları hizmet için yarışıyor

Hız tutkunları hizmet için yarışıyor

Hız tutkunları hizmet için yarışıyor
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Grubu'nun çalışmalarında Aydın Motosiklet Tutkunları Platformu (AYMOT) üyeleri de görev aldı. AYMOT Başkanı Nuri Kozan ve beraberindeki 25 motosiklet tutkunu, Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı'nın Ramazan ayı dolayısıyla Vefa Grubu himayesinde çıkardığı yemekleri ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 aileye motosikletleriyle ulaştırıyor.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hız tutkunları hizmet için yarışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA