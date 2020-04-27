Kayseri'de odun kesmek isterken kolunu kesen bir kişi hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi. Yahyalı ilçesine bağlı Yeni Köy Mahallesi Torbalı sokakta meydana gelen olayda Ziya Ş. bahçesinde hızar motoru ile odun kesmek isterken kolunu kesti. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne giden Ziya Ş'ye ilk müdahale burada yapıldı. Doktorların Kayseri'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı Ziya Ş. hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Hızar ile odun kesmek isterken kolunu kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.