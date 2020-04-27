Hızar ile odun kesmek isterken kolunu kesti

Kayseri'de odun kesmek isterken kolunu kesen bir kişi hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi. Yahyalı ilçesine bağlı Yeni Köy Mahallesi Torbalı sokakta meydana gelen olayda Ziya Ş. bahçesinde hızar motoru ile odun kesmek isterken kolunu kesti. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne giden Ziya Ş'ye ilk müdahale burada yapıldı. Doktorların Kayseri'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı Ziya Ş. hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.