İşadamı korona virüs kurbanı oldu

Adıyamanlı yardımsever işadamı Abuzer Yıldırım, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kendisinde korona virüs tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.