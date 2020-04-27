  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İşadamı korona virüs kurbanı oldu

İşadamı korona virüs kurbanı oldu

İşadamı korona virüs kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Adıyamanlı yardımsever işadamı Abuzer Yıldırım, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kendisinde korona virüs tespit edilen Abuzer Yıldırım, tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşadamı korona virüs kurbanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA