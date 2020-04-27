İyileşenlerin sayısı vaka sayısını yine geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan'a ait son korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Koca'nın duyurduğu verilere göre, Türkiye'de dün 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi, 99 kişi ise hayatını kaybetti. Dün 3 bin 558 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 29 bin140'a yükseldi. Böylece taburcu edilen hasta sayısı günlük vaka sayısını bir kez daha geçti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti" dedi.