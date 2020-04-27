Kamyonet aynı aileden 3 kişiye mezar oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisindeki orman yolunda meydana geldi. Mürsel Süder'in (58) kullandığı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

KAZA, yoldan geçen vatandaşların durumu fark edip jandarmaya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cenazelerin sürücü Mürsel Süder, eşi Türkan Süder (50) ve torunları 10 yaşındaki Ege Özdoğan'a ait olduğu belirlendi.