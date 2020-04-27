Korona savaşçıları

Korona virüs şüphesiyle gidilen evlerde hastalara ilk olarak 112 sağlık ekibi müdahale ediyor. Canlarını hiçe sayarak ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık çalışanları, virüse karşı verilen mücadelenin öncü birlikleri oluyor.

Tüm dünyada görülen korona virüs salgınına karşı Türkiye'de 112 sağlık çalışanları, canlarını hiçe sayarak virüs taşıyan hastalara ilk müdahaleyi yapıyor. Sahada özverili bir şekilde mücadele ederek her yere tereddüt etmeden giden 112 sağlık çalışanları, bu ölümcül virüse karşı adeta canlarını siper ediyor. Bu zorlu süreçte görevlerini seve seve gerçekleştirdiklerini belirten paramedik 112 sağlık çalışanı Emre Serttaş, "Tıpkı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında olduğu gibi bizler de seve seve hiç düşünmeden evde ailelerimizi geride bırakıp görevimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"TEDBİRLERE UYUN"

Sağlık personeli olarak bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Acil Tıp Teknikeri Kilay Fidan, "Virüse karşı hepimiz sahada büyük bir mücadele veriyoruz. Bu dönemde eşimizden çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Onları görmediğimiz, sarılamadığımız günler oluyor. Biz her zaman görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Lütfen evinizde kalın. Kendiniz, aileniz, sevdikleriniz ve toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirleri uyun" dedi.

'TOPLUM İÇİN SAHADAYIZ'

Acil tıp teknikeri Levent Durgutoğlu ise "Virüse karşı sahada 112 sağlık çalışan adeta öncü birlikler oluyor. Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm gerekli önlemleri alarak vatandaşlara müdahale ediyoruz. Biz toplum için sahadayız ve olmaya devam edeceğiz. Ailemize hasret kalıyoruz ancak bu dönemde yapmamız gereken tek şey görevimizin başında olmak. Ülkemizi ve milletimizi çok seviyoruz. Bu anlamda gece-gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Virüse karşı tüm sağlık personeli olarak mücadele etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ / Mehmet KAVAS