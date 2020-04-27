Oruç tutmak virüse karşı risk oluşturmaz

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının Kovid-19'a yakalanma açısından bir risk oluşturmayacağını söyledi. Bulut, yapılan bilimsel çalışmaların oruç tutma sırasında bağışıklık için önemli olan antikorların seviyesinde herhangi bir azalmaya rastlanmadığı yönünde olduğunu ifade etti.

HIZLI YEMEK ZARARLI

Ramazan ayında da güçlü bağışıklık sistemi için beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, iftarla ilgili şu önerileri sıraladı: "İftarı, ezan sesi ile startı verilen bir yarış gibi görmeyelim. Peynir, zeytin, hurma gibi iftariyelikler ve mide dostu çorba ile iftarımıza başlayıp, salata ile devam ederek yemek hızımızı yavaşlatmalı, sonrasında ana yemeğe geçmeliyiz. 'Yavaş yiyemiyorum' diyenlerdenseniz mutlaka sofradan kalkıp 15 dakika ara vererek ön iftar ve iftar olarak öğününüzü ikiye bölmelisiniz."