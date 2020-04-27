Özel hastaneler de korona mesaisinde

Kovid-19 salgınına karşı tüm dünya çetin bir mücadele verirken, bu savaşın kahramanları sağlıkçılar da gece gündüz yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Daha salgın ülkemizde görülmeye başlamadan önce önlemlerini alan tüm devlet, özel ve üniversite hastaneleri mücadele için bütün imkanlarını seferber ediyor. Tınaztepe Sağlık Grubu, Ekol Hastaneleri, Medical Park İzmir Hastanesi, Gazi Hastanesi ve Özel Akut Kalp Damar Hastanesi de personeli ve teknik altyapısı ile vatandaşların sağlığı için çalışıyor.

'HİPOKRAT YEMİNİMİZ VAR'

Bünyesinde 4 hastane olan Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, "Şu anda 900'ün üstünde çalışanımızla hizmet veriyoruz. Bizler hekimiz. Ettiğimiz Hipokrat yemini gereği, böyle olağan dışı zamanlarda kamu ya da özel hastanesi diye bir ayrım yapamayız. Bizler bugün lazımız. Bu salgınla topyekun savaş halindeyiz" dedi.



"Görevimizin başındayız"

PANDEMİ hastanesi olmadıklarını ancak salgına karşı hazırlıklı olduklarını belirten Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Baz "Personelimize eğitimler verildi, tüm tedbirleri aldık ve görevimizin başındayız. Normal zamanlarda verdiğimiz sağlık hizmetlerini ve ameliyatlarımızı, salgın döneminde de aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.



"Ekipten kimse eve gitmiyor"

MEDİCAL Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, "Bünyemizde 16 doktordan oluşan bir pandemi kurulu oluşturduk. Bir katımızı kovid-19 hastalarının kabulü ve tedavisi için ayırdık. Bu kat için 50'nin üzerinde doktor ve 100 civarında hemşire görevlendirildi. Bu ekibin hiçbiri 1 aydır evlerine gitmeden burada kalıyor" dedi.



"En yüksek tedbirleri aldık"

ÖZEL Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Necmettin Yakut, "Biz 24 saat hizmet veren dal hastanesiyiz ve bölgede ciddi kalp hastalıklarının yükünü taşıyoruz. Hem pandemiye yönelik hem de kalp hastalarına karşı en yüksek tedbirleri aldık ve bize düşen bir görev olursa her zaman yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.



"İki binamızdan birini ayırdık"

GAZİ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Selim Amato ise "İki binamızdan birini kovidli hastalara ve şüphelilere ayırdık. Vatandaşların tetkiklerini bakanlığa gönderiyoruz. Sonuçları pozitif çıkarsa, hastaların isteğine göre ya bizde kalabiliyorlar ya da evlerinde kendilerini karantinaya alıyorlar. Tüm ekibimiz konuya çok çabuk adapte oldu" dedi.

ERCAN AKGÜN