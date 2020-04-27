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Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı
Giriş Tarihi: 27.4.2020

'ta güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er , 'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İnce'nin cenazesi ilk olarak Kırıkhan'daki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından şehidin naaşı Kırıkhan Belediyesi Mezarlık Kompleksine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği'ne götürülen şehit Sözleşmeli Er Ahmet İnce, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı. Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay milletvekilleri de katıldı.

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