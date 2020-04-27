Türkiye’de 6 üniversite aşı bulmaya çalışıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Türkiye'de hali hazırda 6 üniversitede korona virüse karşı aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını söyledi. Yaşar, "Geçmiş yıllarda kendi aşısını üretebilmiş bir ülke olarak, Kovid- 19 pandemisiyle ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları zor ve zaman alan çalışmalardır. Kısa sürede olmasa da inşallah eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz" dedi.