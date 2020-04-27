  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Türkiye’de 6 üniversite aşı bulmaya çalışıyor

’de 6 üniversite aşı bulmaya çalışıyor

Türkiye’de 6 üniversite aşı bulmaya çalışıyor
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Türkiye'de hali hazırda 6 üniversitede korona virüse karşı aşı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını söyledi. Yaşar, "Geçmiş yıllarda kendi aşısını üretebilmiş bir ülke olarak, Kovid- 19 pandemisiyle ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları zor ve zaman alan çalışmalardır. Kısa sürede olmasa da inşallah eylül ayından sonra iyi haberler alabiliriz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’de 6 üniversite aşı bulmaya çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA