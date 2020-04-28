Aamir Khan'dan duygulandıran yardım! 1 kilo unun içine...

Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı dünyaca ünlü aktör Aamir Khan duygulandıran bir yardımda bulundu. 1 kilo unun içinde 15.000 rupi’yi (1375 TL) koyup ihtiyaç sahiplerine verdi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Aamir Khan yine adından uzun bir süre söz ettirecek yardıma imza attığı belirtildi. Dünya gündemine oturan haber bir Tiktok videosuyla yayıldı ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu haber Hindistan merkezli News18 adlı haber sitesinde de yayınlandı.

1 KİLO UN İÇİNDE...

Bollywood'un dünyaca tanınan yıldızı Aamir Khan çok alışılmadık bir bağışta bulundu. Aamir Khan kişi başı 1 kg un dağıttı. Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan unu almaya gelmediği öğrenildi. Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi unlu paketlerinde buldu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo dahi olsa o unu alacaktı.

Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi'yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. 15000 rupi 1375 Türk Lirası ediyor.

İşte o yardım paketi

Aamir Khan kimdir?

Aamir Khan, Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır. Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır.

Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.

2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.

Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.