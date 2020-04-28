Altay kolları sıvadı

Sezon başında Süper Lig ekibi Konyaspor’dan kiralanan 25 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı için düğmeye basan siyah-beyazlılar, transferi bitirecek.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, sezon başında Süper Lig ekibi Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini almak için kolları sıvadı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Yukatel Denizlispor ile şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki stoperin, Konyaspor ile sözleşmesi 2022 yılına kadar sürüyor. Siyah-beyazlı kurmayların bu sezon başarılı bir performans sergileyen tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle birlikte kulübe kazandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Kappel ve Tatos ile anlaşma sağladı.

KONYA İLE GÖRÜŞÜLECEK

BU sezon Altay'da 27 lig maçında görev yapıp 2 gol atan ve ligde en fazla forma giyen oyuncu olan Abdülkerim Bardakcı'nın da İzmir'de mutlu olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların, Konyasporla önümüzdeki günlerde görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Başarılı savunma oyuncusu Süper Lig'de 14 maçta 2 gol atarken, TFF 1. Lig'de oynadığı 157 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde 197 mücadelede sahaya çıkan Abdülkerim, 11 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ