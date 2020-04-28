Otomobil çarşıya uçtu

İstanbul Aksaray'da kırmızı ışıkta duramayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçan otomobil askıda kaldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi ederken, askıda kalan otomobil çekici ile çıkarıldı.
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