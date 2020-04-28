Sokak hayvanlarına Başkan şefkati

Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sergilediği örnek davranışla kalpleri fethetti. Hayvanseverliği ile tanınan Başkan Demirezen, korona virüs salgını nedeniyle evlerden çıkmanın yasak olduğu günlerde sokak hayvanlarını aç kalmasınlar diye elleriyle besleyerek Bayındırlılara sosyal mesaj verdi.

'SEVGİMİZİ PAYLAŞALIM'

Salgınla mücadelede önemli adımlar atan belediye bu süreçte sokak hayvanlarına da sahip çıktı. Belediye ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ve gönüllüler kentte belirlenen birçok noktaya hazır mama ve su bıraktı. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde ilçe halkının en iyi ve kaliteli hizmeti almasını sağlamak için büyük özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Demirezen, "Salgınla mücadelemiz sıkı şekilde devam ediyor. Bir yandan da mübarek Ramazan ayını yaşıyoruz. Belki bu sene iftar sofralarında hep beraber oruçlarımızı açamıyoruz ancak gönüllerimiz bir ve beraber. Bugünlerde sokaktaki canları da unutmayalım. Onlarla, hem sevgimizi hem de ekmeğimizi paylaşalım. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütelim" dedi.

NADİR UYSAL