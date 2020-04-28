Starlink Ayvalık’tan görüldü

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 22 Nisan'da uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de net olarak izlendi. Gökyüzünde görülen uyduların geçişini fark eden vatandaşlar kısa süreliğine panik ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Starlink internet uydu ağının 6'ncı halkası olan 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılmıştı. SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce toplam 300 uydu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Bir sonraki fırlatmanın, mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.