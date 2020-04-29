Manisa’da 200 aileye Ramazan yardımı

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi insanları unutmadı. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini bir nebze de olsa mutlu eden Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Mübeccel Kafkaslı başkanlığında 200 aileye Ramazan gıda paketi yardımında bulundu.

CÜNEYT HASÇELİK