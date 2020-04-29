O genç öldü

Bursa'da, metro istasyonunda yürüdüğü sıra-da bayılarak raylara düşen ve vatandaşlar tarafından tren gelmeden kurtarılan Yusuf Kart (21), hayatını kaybetti. Önceki akşam saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sabaha karşı sağlık durumunun ağır-laşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı ve doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.