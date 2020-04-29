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Haberler Yaşam O genç öldü

O genç öldü

O genç öldü
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Bursa'da, metro istasyonunda yürüdüğü sıra-da bayılarak raylara düşen ve vatandaşlar tarafından tren gelmeden kurtarılan Yusuf Kart (21), hayatını kaybetti. Önceki akşam saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen gencin, sabaha karşı sağlık durumunun ağır-laşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı ve doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

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