Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Kuaförlerin açılma tarihi belli oldu mu?

Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Berberlerin açılış tarihi belli oldu mu? soruları merakla araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının ikinci bir tarihe kadar kapatıldığı duyurulmuştu. Peki berber ve kuaförlerinin açılış tarihi belli oldu mu? Mayıs ayında kuaför ve berberler açılır mı? Bakanlıktan bir açıklama yapıldı mı? İşte merak edilenler...

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası normalleşmenin sinyalini vermişti. Bu noktada, Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin kısa bir süreliğine olsa da açılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.