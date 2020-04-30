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İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 30 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Nisan Perşembe hava durumu...