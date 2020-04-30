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Haberler Yaşam Kuşları ezen vicdansız sabıkalı çıktı

Kuşları ezen vicdansız sabıkalı çıktı

Kuşları ezen vicdansız sabıkalı çıktı
Giriş Tarihi: 30.4.2020

İstanbul Eminönü Yeni Camii önünden hızla geçen bir araç sürücüsü, güvercinleri ezdi. Sosyal medyada da tepki çeken olayla ilgili ihbar üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve aracı tespit etti. Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Usame E. (26) tarafından kiralandığı öğrenildi. Bulunduğu ikamette yakalanarak gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan Usame E'nin 'Mala zarar verme' ve 'Çocuğa cinsel istismarı' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi.

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