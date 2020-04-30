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Haberler Yaşam POMEM sonuçları açıklandı! POMEM sonuç sorgulama...

sonuçları açıklandı! sorgulama...

26. dönem sonuçları merakla bekleniyordu. Poli Akademisi Başkanlığı POMEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada 'Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.' ifadelerine yer verildi. Peki POMEM sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 26 dönem sorgulama...

POMEM sonuçları açıklandı! POMEM sonuç sorgulama...

30.04.2020, 09:57

POMEM sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığı merakla beklenen 26. dönem POMEM sonuçlarını açıkladı. Lisans ve ön lisans mezunu toplam 7 bin polis memuru adayı öğrenci alımı yapılacağı açıklanan POMEM için sonuçlar araştırılıyor. İşte 26 dönem POMEM sonuç sorgulama...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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