  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır? İşte lezzetli havuç salatası tarifi...

Yoğurtlu nasıl yapılır? İşte lezzetli havuç salatası tarifi...

nasıl yapılır? Yoğurtlu havuç salatası malzemeleri nelerdir? merakla araştırılıyor. Yemeklerin yanında salata tüketmek isteyenler havuçlu salata tarifini araştırıyor. Peki yoğurtlu havuçlu salata için gereken malzemeler nelerdir? ? İşte lezzetli havuç salatası tarifi...

Yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır? İşte lezzetli havuç salatası tarifi...

30.04.2020, 17:35

Ağızlarda lezzetli bir tat bırakan ve pratik yapımı ile tercih edilen havuç salatası sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Yemeklerinin yanında salata tüketmek isteyenler salata tariflerini araştırıyor. Peki yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır? İşte detaylar...

YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet büyük boy havuç

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Bir buçuk su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp, rendenin geniş tarafıyla rendeleyin. Tavaya alıp, zeytinyağında soteleyin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yoğurt ekleyip, cevizin 2/3'ünü ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Dövülmüş sarımsak ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına alıp, kalan cevizi üzerlerine serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır? İşte lezzetli havuç salatası tarifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA