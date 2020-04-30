Yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır? İşte lezzetli havuç salatası tarifi...

Ağızlarda lezzetli bir tat bırakan ve pratik yapımı ile tercih edilen havuç salatası sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Yemeklerinin yanında salata tüketmek isteyenler salata tariflerini araştırıyor. Peki yoğurtlu havuç salatası nasıl yapılır? İşte detaylar...

YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet büyük boy havuç



3 çorba kaşığı zeytinyağı



Bir buçuk su bardağı süzme yoğurt



1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz



2 diş sarımsak



2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp, rendenin geniş tarafıyla rendeleyin. Tavaya alıp, zeytinyağında soteleyin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yoğurt ekleyip, cevizin 2/3'ünü ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Dövülmüş sarımsak ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına alıp, kalan cevizi üzerlerine serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.