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Haberler Yaşam 4 kişi plazma bağışıyla can oldu

4 kişi plazma bağışıyla can oldu

4 kişi plazma bağışıyla can oldu
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Aydın'da Covid-19 tedavisi görüp iyileşen 4 hasta, hastalıkla mücadele eden diğer hastalara şifa verebilmek adına immun plazma bağışında bulundu. Sağlığına kavuşan plazma bağışçısı Mithat Keskin, "Bu hayra vesile olduğum için mutlu ve gururluyum, bu mübarek günlerde bir canın kurtulması için şartları uygun olan herkesi plazma gönüllüsü olmaya davet ediyorum, tüm sağlık çalışanlarına bu hayra vesile oldukları için teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

MEHMET KAVAS

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