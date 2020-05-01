Alkışlar size

Türkiye'nin pek çok kentinden sevindiren haberler geldi. Korona virüsü yenen 60 yaş üstü vatandaşlar taburcu oldu. Hastane personeli onları alkışlarla uğurladı. Kovid-19 şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne başvuran ve testlerinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan 3 hasta taburcu edildi. Yaşları 70, 71 ve 92 olan hastalar verdikleri zorlu mücadelenin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Sakarya'da bir huzurevinde yaşayan ve korona virüs kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, tamamlanan tedavilerinin ardından korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Manisa'daki Alaşehir Devlet Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle tedavi gören Nurettin Durak (92), sağlığına kavuşarak, taburcu oldu. Aynı hastanede korona virüs tedavisiyle iyileşen Hatice Aktürk de (46) taburcu edildi.

İZMİR

MANİSA

NERMİN UÇTU