Oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan'dan duygusal paylaşım

Yaklaşık iki hafta önce lenfoma tedavisi görürken vefat eden Pars'ın ardından babası Harun Tan duygusal bir mesaj yayınladı. Tan 'Gömdük ne varsa içimize' dedi...

Lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Harun Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı.

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, yaklaşık iki hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize… Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe" dedi…