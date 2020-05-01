Türkiye'nin ilk immün plazma nakli yapılan korona hastası Abidin Aybar (56), hastalığı yendikten sonra ilk röportajını Yeni Asır'a verdi. Günlerce yoğun bakımda kalan ve kalbi bile duran Mustafa Avni Cüre İlkokulu sınıf öğretmeni olan Abidin Aybar, yoğun bakımdan normal servise alındıktan sonra ilk olarak kendisi için tüm gücünü ortaya koyan, evlerine bile gitmeden canla başla çalışan Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay başta olmak üzere Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut ile merkezde görevli tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu işin şakası olmadığını ve virüsü nasıl kaptığını bile bilmediğini belirten Abidin öğretmen, önümüzdeki hafta taburcu edileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Taburcu olacağını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Abidin Aybar, "Yaşamak çok güzel. Ben ikinci hayata başladım" diye konuştu.

SAĞLIKÇILARA İNANIN

"Ölümden dönen biri olarak herkesin iyi bilmesini istediğim şeyler var" diyen Abidin öğretmen, "Günlerdir evdeyim, sıkıldım demesinler. Kendilerini ilk fırsatta dışarı atmasınlar. Bu işin şakası yok. Evinizde mi yatmak istersiniz yoksa günlerce yoğun bakımda mı kalmak istersiniz. Lütfen önce kendinize, ailenize ve sevdiklerinize sahip çıkın. Burada kendi sağlıklarını ve ailelerini bile düşünmeden hayat kurtaran sağlık çalışanlarına inanın. Benim bu hastanenin her kademesinde görev yapan personele minnet ve hayat borcum var. Dualarım her gün onlarla. Eğer sağlık durumum izin verirse iyileştikten sonra ben de immün plazma vermek istiyorum" diye konuştu.

Abidin Aybar, salgınla mücadele edip savaşı kazandıktan sonra kendisine plazma bağışlayan kişiyle tanışmak ve ona teşekkür etmek istediğini söyledi.

KURTULAN DOKTOR BİR HAYAT KURTARDI

Kayseri'de, koronayı yenen doktor Ali Abdülrezzak, plazma bağışında bulunduğu hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil'in (47) 19 gün sonra yoğun bakımdan çıkmasını sağladı. Geçgil, "Doktorumun sayesinde hastalığı yendim Hastaneden sağ salim çıkıp çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL