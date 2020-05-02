AVM’lere sağlık güvenliği ayarı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun banka, PTT ve karantina merkezleri gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik tavsiye niteliğinde bir rehber hazırlamasının ardından, güvenlik şirketleri de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri belirliyor. Sağlık güvenliğinin AVM'ye girmeden bina önlerinde başlayacağı planlanırken, girişe ısı ölçer kameralar konulacağı, vatandaşların önce bu noktada durarak ısısını ölçtüreceğini ve bir sağlık sorunu görünmüyorsa güvenlik noktasına geçiş yapabileceği bildirildi.