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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 2 Mayıs Cumartesi hava durumu...

'de hava nasıl? 'den o illere son dakika uyarısı! İşte 2 Mayıs Cumartesi ...

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, , ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte 2 Mayıs Cumartesi ...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 2 Mayıs Cumartesi hava durumu...

02.05.2020, 09:18

Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 2 Mayıs Cumartesi ...

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İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İşte 2 Mayıs Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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