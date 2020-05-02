İztuzu sahili caretta carettalara kaldı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, yumurtalarını bırakmaya başlayan caretta carettalarla hareketlendi. Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alındı. Merkezin görevlileri sahilde gece boyu nöbet tutuyor. Caretta carettaların yumurtlama anı ise kayda alınıyor. DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kumsaldan en üst sayıda yavruyu denize göndermek için çalışıyoruz. Yuvalama açısından Dalyan kumsalı uygulamalarıyla dünyada birçok yerde örnek gösteriliyor" diye konuştu.