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Korona döneminde fiyatları düştü

Amerika ile arasında yılbaşında başlayıp, ile arasında devam eden anlaşmazlıklar sonrası patlak veren krizi ve ardından ortaya çıkan Kovid-19 salgını, petrol ve akaryakıt fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı.

Korona döneminde petrol fiyatları düştü
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Türkiye'de 10 Mart'tan bu yana akaryakıt fiyatları 24 kez değişti. Benzinin litre fiyatına 14, motorinin litre fiyatına ise 8 kez indirim geldi. Yeni Asır Köşe Yazarı ve Ekonomist Faruk Erdem, "Petrol fiyatlarının düşük olması benzine yansıyor ama kurun yüksek olması yüzünden pompaya kısmen yansıyor. Petrol varil fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece, dolar kurundaki aşağı yönlü hareketle birlikte önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni indirimler görebiliriz" dedi. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün, petroldeki krizle doğrudan bağlantılı olmadığının da altını çizen Erdem, "Petrol fiyatlarındaki azalış, hem enerji faturamıza hem de enflasyon açısından ülkemize olumlu yansıyor. Vatandaş açısından ise benzin, motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Ancak şöyle bir durum var. Petrolün varil fiyatı yüzde 30 düşünce, benzinin de litre fiyatı yüzde 30 düşecek diye bir şey yok. Çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıta 3'te 1 oranında yansıyor.

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