Kovid-19’un etkileri EIB’in merceğinde

EGE İhracatçı Birlikleri, korona virüsü salgınının ardından ülkelerde yaşanan gelişmeleri, pandeminin hedef pazarlardaki seyrini, ihracat imkanlarını online video konferanslarla mercek altına alıyor. Türkiye'nin Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Berlin Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen Beşergil, Madrid Ticaret Müşaviri Ahmet Altuğ Leblebiciler, Moskova Ticaret Başmüşavirleri Feridun Başer ve Alper Eriten pandeminin ülke ekonomilerine etkisini, salgını kontrol altına almak için alınan tedbirleri, e-ticareti, normalleşme süreci ve Kovid-19'la mücadelede uluslararası iş birliğini değerlendirdi.