Meteoroloji'den turuncu uyarı! Bu gece başlıyor... O bölgede oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege'de (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

MANİSA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Manisa il genelinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı) vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece 04.00 sıralarında başlaması öngörülen yağışın akşam 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.