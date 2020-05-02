Pekcan’dan üç alanda yatırım sinyali

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak olan yatırımların öncelikli olacağını söyledi. Bakan Pekcan, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar, önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak" dedi.

ODA VE BORSALARA SESLENDİ

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyasla başarılı bir ilerleme gösterdiğini, ülkenin salgından en kısa sürede çıkması adına bütün tedbirlerin alındığını ifade etti.

SANAL FUAR UYGULAMASI

İş dünyasıyla dinamik bir şekilde ticarette ayağa kalkmayı hedeflediklerini ve sanal fuar ile ticaret heyetleri uygulamalarını başlattıklarını anımsatan Pekcan, "Öncelikle kimya sektörüyle başlıyoruz, arkasından demirdemir dışı metaller, ev eşyaları, plastik sektörlerinde ABD, Meksika, Polonya'da ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Sanal fuar uygulamamıza da tarım sektörüyle başlıyoruz, arkasından ayakkabı ve saraciye sektörüyle devam edilecek" diye konuştu.



EN DÜŞÜK FAİZ UYGULANIYOR

Hisarcıklıoğlu da Nefes Kredisi'ni devreye aldıklarını anımsatarak, "TOBB'un, oda ve borsaların tüm kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için tahsis ettik. Şu anda yıllık yüzde 7.5 gibi bugüne kadarki nefes kredilerindeki en düşük faiz uygulanıyor" dedi.

"Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep hakkını vermek lazım" diyen Hisarcıklıoğlu, "Özel sektörün kamudan alacakları, sağlık ve medikal sektörüne öncelik verilerek bir an önce ödenirse piyasa rahatlayacak. KDV alacakları konusunda bize imkan tanınmalı. Ertelemeler sonrasında geçmiş vergi ve SGK prim borçlarının da yeniden yapılandırması gerekiyor" dedi.