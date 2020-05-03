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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Mayıs Pazar hava durumu...

'de hava nasıl? 'den son dakika uyarısı! İşte 3 Mayıs Pazar ...

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı (Bursa, , , Tekirdağ, Edirne ve ), İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Mayıs Pazar ...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Mayıs Pazar hava durumu...

03.05.2020, 09:05

Bugün hangi illerde yağış bekleniyor? ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 3 Mayıs Pazar ...

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