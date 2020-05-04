Araç yan yola fırladı

İstanbul'da TEM Bağcılar mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerleri geçip takla atarak yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yolcu koltuğunda bulunan kadın G. Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü C. Çoban ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. Ağır yaralı kazazede hastanede tedavi altına alındı.