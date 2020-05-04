‘Başkanlar meydanları kan bağışı için açsın’

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar sonucu kan stoklarında kritik seviyenin altına düşüldüğünü belirterek, "Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakmayın ve kan merkezlerimizi ziyaret edin" dedi. Gök, İzmir, Manisa ve Aydın'dan oluşan bölgelerinde halen günlük kan ihtiyacının ancak yarısını toplayabildiklerini söyledi.

BAŞKANLARA ÇAĞRI

Ramazan ayında her yıl bağışlarda yaşanan düşüşün üzerine korona virüs salgınından çekinen vatandaşların kan vermek istemediğini ifade eden Gök, vatandaşlara "Kan merkez ve araçlarımız dışarıdan daha güvenli. Çekinmeden kan verebilirsiniz" mesajı verirken İzmir'deki belediye başkanlarına da çağrı yaparak, "Biz tekrar tüm meydanlarda faaliyet gösterme konusunda belediye başkanlarının olurlarını bekliyoruz" dedi.