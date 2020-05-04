Dinç kalmak isteyenler Ege lezzetlerini seçiyor

Ramazanda sağlıklı beslenmek isteyenler Ege mutfağını tercih ediyor. İzmirli aşçı Funda Yüksel (46) de, enginarı kullanarak hem lezzetli hem doyurucu hem de son derece sağlıklı dolma ve reyhan otu şerbeti hazırlıyor.

AYDIN USULÜ ENGİNAR

Uzmanlar yüksek oranda vitamin içeren enginarın lif ve antioksidan açısından çok zengin bir besin olduğunu, reyhan şerbetinin de halsizliği önlediğini dile getiriyor. İzmir'de iki çocuk annesi Funda Yüksel, Ramazan sofralarını Ege yemekleriyle lezzetlendirmek isteyenlere alternatifler sunuyor. Mısır çorbası, enginar dolması, reyhan şerbeti ve Ramazan'ın vazgeçilmezi güllaçtan oluşan menüsünün doyurucu ve sağlıklı olduğunu söyleyen Yüksel, iftarda yapımı kolay yemekler hazırlanabileceğini kaydetti. Tereyağı ve sıvı yağla birlikte kavrulan una süt ve su ekledikten sonra mısır ilave eden Yüksel, mısır çorbasının ardından Ege'nin meşhur sebze yemeklerinden enginar dolmasını ise Aydın usulü kıyma ile yaptığını dile getiriyor.