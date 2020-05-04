Moda ile yakından ilgilenenlerin özellikle takip ettiği Doya Doya Moda yarışması bu hafta da yeni konukları ile ilgi konusu oldu. Programın bu haftaki yarışmacılarından Mezküre Uçar ise özellikle araştırılıyor. Doya Doya Moda Mezküre Uçar kimdir? Mezküre Uçar kaç yaşında, nereli? gibi sorular internette sıklıkla aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA MEZKÜRE UÇAR KİMDİR?

Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar, konseptinde birbirlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Pazarlama işiyle uğraşan Mezküre Uçar bir kız çocuk annesi. 75 kilo olan Mezküre Uçar 42 beden ölçüsünde.

MEZKÜRE UÇAR KAÇ BOYUNDA?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, 1.65 boyunda. Modaya ilgisi olduğunu ve kızının yarışmaya katılmasını çok istediğini belirten Mezküre, kendisine Sündüz'ün rakip olabileceğini söylüyor.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Emel Başkan oldu. Emel altın kolyenin de sahibi olan isim oldu.