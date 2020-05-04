EBA TV canlı izle 4 Mayıs Pazartesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uzaktan eğitim 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler bu kapsamda EBA TV üzerinden derslerine erişim imkanı bulabiliyorlar. İşte 4 Mayıs Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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