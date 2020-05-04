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EBA TV canlı izle 4 Mayıs Pazartesi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeni ile okullar eğitimlerine EBA TV ile uzaktan eğitim olarak devam ediyor. EBA TV ile öğrenciler derslerinden geri kalmadığı gibi tekrar şansı da yakalıyorlar. İşte 4 Mayıs Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...