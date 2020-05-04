Evcil hayvanınıza bulaştırabilirsiniz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Erensoy, ABD'nin New York kentinde, ilk kez 2 evcil kedide 'Kovid-19' tespit edilmesinin ardından korona virüsün evcil hayvanlardan insanlara değil, insanlardan hayvanlara bulaşabileceğini söyledi. VİRÜSÜ evcil hayvanlara bulaştırmama konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Erensoy, "İnsanlardan hayvanlara virüs bulaşabiliyor. Virüs kedilere bulaştığında insanlarda olduğundan daha hafif seyrediyor. Hayvanlardan insana bulaştığına dair ise bir kanıt yok. Şu andaki verilerle de bu pek olası görünmüyor. Evcil kedilerin korunması gerekiyor. Virüsün kedilere bulaşmasını engellenmesi için kedileri dışarı çok çıkarmamak ve kendimizle de temasını kısıtlamak gerekli. Her zaman olduğu gibi el hijyeninde dikkat edilmeli" dedi.