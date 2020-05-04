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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirleriyle ilgili genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirleriyle ilgili genelge gönderildi

Valiliklere "" genelge gönderdi. Genelgeye göre; 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak. 7 ilde ise giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirleriyle ilgili genelge gönderildi

04.05.2020, 23:14

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.

7 İLDE KISITLAMA KALDIRILDI
Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

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