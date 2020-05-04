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Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!

trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!

'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!

04.05.2020, 18:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,19:01

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından, İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı...

YAĞIŞLI HAVA TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Haftanın ilk çalışma gününde mesainin bitimi ve yağışın etkisiyle birlikte ise trafik yoğunluğu oluştu.

E-5'in bazı noktalarında trafik ağır bir şekilde ilerlerken, yoğunluk İBB verilerinde yüzde 45 seviyelerine ulaştı.

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