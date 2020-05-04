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İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!

İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

04.05.2020, 18:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,19:01











