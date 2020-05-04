Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından, İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı...
YAĞIŞLI HAVA TRAFİĞİ ETKİLEDİ
Haftanın ilk çalışma gününde mesainin bitimi ve yağışın etkisiyle birlikte ise trafik yoğunluğu oluştu.
E-5'in bazı noktalarında trafik ağır bir şekilde ilerlerken, yoğunluk İBB verilerinde yüzde 45 seviyelerine ulaştı.
İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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