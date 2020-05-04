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Haberler Yaşam Kaplumbağa vahşetine soruşturma

Kaplumbağa vahşetine soruşturma

Kaplumbağa vahşetine soruşturma
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılmış halde bulundu. Kabukları kırılan kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi. Müdahale edilen 4 kaplumbağa tedaviye alındı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

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